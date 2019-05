TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während Tokio leichte Gewinne verbucht, geht es in Hongkong etwas nach unten. Bestimmt wird der Handel weiterhin von Zurückhaltung aufgrund des andauernden Handelsstreits zwischen China und den USA. Neuigkeiten hinsichtlich einer Fortsetzung der Gespräche gab es über das Wochenende keine. Von der Wall Street kamen ebenfalls wenig Impulse, auch weil hier am Montag wegen des "Memorial Days" kein Handel stattfindet.

Derweil befindet sich US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Japan. Mit Blick auf die auch mit Tokio laufenden Handelsgespräche zeigte er sich zuversichtlich, jedoch erwartet er erst nach der Oberhauswahl in Japan im Juli einen Durchbruch. Zwar seien schon "tolle Fortschritte" erzielt worden, äußerte Trump. Vieles müsse aber bis nach der Wahl im Juli warten. Zum Auftakt seines Besuchs hatte Trump fairere Handelsbeziehungen gefordert. Japan habe jahrelang einen "substanziellen Vorteil" genossen. Nach dem Abschluss eines Handelsabkommens würden die Handelsbeziehungen "ein bisschen fairer", so Trump.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 21.179 Punkte. Hongkong zeigt sich mit Abgaben von 0,6 Prozent. An der Börse in Schanghai geht es hingegen um 0,3 Prozent aufwärts. Kaum verändert zeigt sich der S&P/ASX-200 in Sydney.

Unter den Einzelwerten geht es für Nissan um 0,6 Prozent in Tokio nach oben. Am Wochenende sind Spekulationen über eine intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Nissan-Partner Renault und Fiat Chrysler aufgekommen. Auch eine mögliche Fusion beider Konzerne soll Gegenstand von Gesprächen gewesen sein. Renault habe eine Vorstandssitzung für Montag einberufen, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.449,90 -0,09% +14,23% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.178,75 +0,29% +5,82% 08:00 Kospi (Seoul) 2.038,12 -0,35% -0,14% 08:00 Schanghai-Comp. 2.860,50 +0,26% +14,70% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.188,85 -0,60% +5,84% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.161,45 -0,27% +3,30% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.599,84 +0,10% -5,46% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1214 +0,0% 1,1210 1,1189 -2,2% EUR/JPY 122,74 +0,2% 122,56 122,51 -2,4% EUR/GBP 0,8804 -0,1% 0,8811 0,8833 -2,2% GBP/USD 1,2736 +0,1% 1,2722 1,2667 -0,1% USD/JPY 109,46 +0,1% 109,33 109,49 -0,2% USD/KRW 1185,77 0% 1185,77 1187,20 +6,4% USD/CNY 6,9002 0% 6,9002 6,9050 +0,3% USD/CNH 6,9094 -0,1% 6,9160 6,9209 +0,6% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8489 7,8487 +0,2% AUD/USD 0,6933 +0,1% 0,6928 0,6894 -1,6% NZD/USD 0,6556 +0,0% 0,6553 0,6528 -2,4% Bitcoin BTC/USD 8.710,25 +0,9% 8.629,00 7.889,75 +134,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,38 58,63 -0,4% -0,25 +23,4% Brent/ICE 68,68 68,69 -0,0% -0,01 +24,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,20 1.284,95 +0,2% +2,25 +0,4% Silber (Spot) 14,62 14,57 +0,4% +0,05 -5,7% Platin (Spot) 803,93 802,50 +0,2% +1,43 +0,9% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,2% +0,01 +2,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2019 00:37 ET (04:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.