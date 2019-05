Ob überhaupt neue Trends entstehe,n wird sich ab heute zeigen und sie werden mit den Wahlergebnissen kaum vergleichbar sein. Es gibt Sektoren und Branchen die Gewinner sind oder werden, und solche, die zu Verlierern werden. Das Übergewicht liegt bei den Gewinnern, insbesondere in allen Sektoren der modernen Wirtschaft, also Technologie, Klimafragen aller Art, bis zu neuen Unternehmen, die das Thema Umweltschäden zum Geschäftsziel haben. Zum Beispiel: Wenn 2,8 Mrd. Kaffeebecher pro Jahr in Deutschland in den Mülleimer wandern - was lässt sich als Geschäftsmodell daraus machen, indem man entweder die Beseitigung übernimmt oder aber alternative Stoffe herstellt, die sich besser recyceln lassen? An der Börse gibt es kein Unternehmen dieser Art, aber was nicht ist kann noch werden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info