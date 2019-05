Seit gestern ist Europa entweder und grüner und liberaler geworden und auf der anderen Seite aber auch ein Stück konservativer und damit verändert sich das Kräfteverhältnis der jeweiigen politischen Ansichten. Das muss nicht in jedem Land in gleicher Richtung wirken, aber Konflikte sind sicher vorauszusagen. Gut oder schlecht? Die bisherige sehr gemütliche Art der Arbeit in Brüssel und Strassburg wird demnächst einer lebhaften Art folgen. Ziemlich sicher ist: Die neuen Gewinner bringen mehr Eigenständigkeit von Ländern und Staaten in die Eurozone ein.



