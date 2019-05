LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - In London und an den US-Aktienmärkten findet an diesem Montag wegen Feiertagen kein Handel statt./bek/jha/

ISIN US2605661048 GB0001383545 US6311011026 US78378X1072

AXC0051 2019-05-27/07:47