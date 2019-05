Amerikaner und Chinesen haben ihre Zollmauern errichtet, die einen mit 25 % auf 300 Mrd. $, die anderen mit dem gleichen Satz auf 60 Mrd. $, was offenbar reicht. Huawei ist das erste Direktopfer in diesem Krieg und erschütterte schon in der vergangenen Woche die Märkte rund um Software, Telekom - je nach Zuordnung. Das hat eine andere Dimension, weil es um einzelne Schwerpunkte geht, die Schlüsselfunktionen einnehmen. Damit reduziert sich das allgemeine Risiko und es erweitert sich das Risiko für Unternehmen oder Branchen. Dies führt zu neuen Einschätzungen mit anderen Konsequenzen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info