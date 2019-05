Medieninformation

Rotkreuz, 27. Mai 2019

mobilezone lanciert eigenes Service-Abo für Mobiltelefone

Ab heute bietet mobilezone mit «mobilezone Service+» ein eigenes Service-Abo für Mobiltelefone an. Mit dem neuen Sorglos-Paket baut mobilezone sein umfassendes Service-Angebot weiter aus.

Mit «mobilezone Service+» profitieren Kunden von umfassenden Service-Leistungen rund um das Mobiltelefon. Diese umfassen:

Kostenloser technischer Support inkl. Handyeinrichtung & Datentransfer

Zwei Displayschutzfolien pro Jahr inklusive Montage

12 Monate Garantieverlängerung

CHF 30.- Rabatt auf Displayreparaturen

Gratis Handy-Check

Das Abo «mobilezone Service+» kostet CHF 9.95 pro Monat und kann in allen 120 mobilezone Shops und Online (https://www.mobilezone.ch/service-plus) abgeschlossen werden.

«Wir freuen uns mit dem neuen Abo «mobilezone Service+» unseren Kunden ein in dieser Form einzigartiges rundum Sorglos-Servicepaket zur Verfügung stellen zu können», kommentiert Roger Wassmer, Chief Operating Officer, die Einführung des neuen Service-Angebotes.

Alle Geräte sind bei mobilezone mit oder ohne Abo (Neu-Abschluss sowie Vertragsverlängerung) sämtlicher Mobilfunkanbieter verfügbar. Mit einer Abo Erneuerung oder Verlängerung aller Tarifpläne von Swisscom, Sunrise, Salt oder UPC sind die Geräte ab CHF 0.- erhältlich.

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone ag

mobilezone@mobilezoneholding.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 930 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Wien (A), Obertshausen (D), Berlin (D) und Münster (D). Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an 73 Ashop Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.