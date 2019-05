FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH6KA8 HCOB MZC 6 17/19 0.000 %

EE51 XFRA IT0005188336 EL.EN. S.P.A. EO 0,13 0.400 EUR

M6Z XFRA IT0003428445 MARR S.P.A. EO-,50 0.780 EUR

TM3 XFRA IT0000084027 ASTM S.P.A. 0.302 EUR

1DB XFRA IT0001044996 DOBANK S.P.A. 0.460 EUR

B28 XFRA NO0010633951 B2 HOLDING AS NK-,1 0.046 EUR