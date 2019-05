FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3BZ XFRA CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1 0.019 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

XFRA DE000HSH32R4 HCOB MZC 10 12/19 0.000 %

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.223 EUR

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.080 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.056 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.358 EUR

1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.170 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.447 EUR

YSON XFRA PTSON0AM0001 SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1 0.044 EUR

4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.037 EUR

BGR XFRA KYG2112D1051 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 0.009 EUR

CHK XFRA HK0291001490 CHINA RES BEER (HLDGS)CO. 0.004 EUR

EPU XFRA HK0000047982 EMPEROR W.+JEWELL. 0.001 EUR

MLL XFRA DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 1.000 EUR

FHW XFRA DE0005767909 FERNHEIZ.NEUKOELLN O.N. 1.600 EUR

EUK3 XFRA DE0005706535 EUROKAI KGAA VZO 1.500 EUR

FJZ XFRA CNE100000502 ZIJIN MINING GRP H YC-,10 0.013 EUR

D1Y XFRA CNE1000002N9 CHINA NATL BUIL. M. H YC1 0.023 EUR

D7C XFRA CNE1000001Q4 CHINA CITIC BANK H YC 1 0.030 EUR

LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.349 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.161 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.251 EUR

B9W XFRA CH0130293662 BKW AG NA SF 2,50 1.605 EUR

PE7A XFRA LU0336683411 DPAM L-BDS.GOV.SUST.ARD 3.880 EUR

XFRA DE000HLB0TD9 LB.HESS.-THR.INFL.11/12 0.001 %

XFRA DE000HSH4RG5 HCOB FZIXL3 14/25 0.002 %

XFRA DE000HSH4MW3 HCOB MZC 23 13/21 0.001 %

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.509 EUR

E07 XFRA PLEURCH00011 EUROCASH S.A. CL.A ZY 1 0.233 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.179 EUR

UPK6 XFRA LU1480526547 BCDI-AKTIENFONDS TM 1.560 EUR

0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 0.223 EUR

SKVB XFRA SE0000188518 CATELLA AB B SK 2 0.112 EUR

WXHF XFRA DE000A1WZ2J4 SPSW-GL.MULTI ASSET SEL.A 0.760 EUR