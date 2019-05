Qualcomm als großer Chiphersteller ist ein Technikopfer. Die bisherige Strategie dieses großen Chipherstellers wird per Gericht untersagt oder verändert. Das Gerichtsurteil in der eingeschränkten Praxis der Lizenzgebühren führte schon am Dienstag letzter Woche zu einem ersten Absturz um rund 10 % und wo liegt der nächste Auffangkurs? Bis 50 $ ist alles möglich und das sind noch weitere 15 bis 20 %. Der Konkurrent Broadcom machte diese Talfahrt mit, denn beide stehen im gleichen Markt. Weil das so ist, gingen alle anderen ebenfalls in die Knie und der gesamte Chipsektor, ausgedrückt im Philadelphia Semiconductor Index, verlor bereits gut 20 %. Sind das schon Kurse zum Hinschauen? Noch nicht ganz, aber demnächst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info