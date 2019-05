flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete die abgelaufene Handelswoche ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete die abgelaufene Handelswoche versöhnlich. Via Xetra schloss der DAX mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 12.011,04 Punkten und verteidigte die 12.000-Punkte-Marke somit zumindest knapp. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,18 Mrd. Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes konnten sich durchweg erholen. Der EuroStoxx50 ging mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 3.350,70 Zählern aus dem Handel. Den stärksten Kurszuwachs verzeichnete die Börse in Mailand, wo der FTSE MIB mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 20.376,03 Punkte anzog. An der Wall Street unterdessen brachten die US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 unterschiedliche Ergebnisse durch die Schlussglocke. Nur der Leitindex der Technologiebörse Nasdaq, der NASDAQ100, verlor leicht, während der Dow Jones und der markbreite S&P500 mit leichten Kurszuwächsen ins Wochenende gingen. Nach den verstärkten Kursabgaben vom Donnerstag war dies bestenfalls ein versöhnliches Handelsergebnis für die US-Börsen vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende. An den US-Börsen wird man auf eine Unterstützung der Trump-Regierung seitens der US-Notenbank "Fed" in Bezug auf die Auswirkungen eines verstärkten Handelskonflikts mit China vorerst nicht rechnen können. Die Fed wird aller Voraussicht vorerst die Fed-Bilanz bis zum September ihren zuvor ausgesprochenen Ankündigungen nach verkleinern und gemäß der Fed-Funds-Futures-Projektionen ist vor Ende des Jahres 2019 auch nicht mit signifikanten Zinssenkungen um 25 oder gar 50 Basispunkte zu rechnen.

In der neuen Handelswoche werden eine Reihe von volkswirtschaftlichen Daten zu beachten sein. Am Dienstag wird das Verbrauchervertrauen für die Eurozone und für die USA ausgewiesen, am Mittwoch folgen die deutschen Im- und Exportpreise, die deutschen Arbeitslosenzahlen und die Ausgabe des US-Fed-Beige-Book, am Donnerstag wird das US-BIP für das erste Quartal 2019 publiziert und am Freitag der deutsche Einzelhandelsumsatz, die deutschen Verbraucherpreise und der US-Chicago Einkaufsmanagerindex. In erster Linie steht jedoch am Montag zunächst die Auslese zur Europawahl an. Von der Unternehmensseite werden am Montag keine relevanten Meldungen erwartet. Die Börsen in den USA bleiben außerdem feiertagsbedingt (Memorial Day) geschlossen. Aus diesem Grund werden den europäischen Indizes zum Nachmittag auch die weiteren Handelsimpulse der Wall Street fehlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte starteten mit gemischten Vorzeichen in die neue Börsenwoche. Während der japanische Nikkei225 und die festlandchinesischen Indizes am Morgen zulegen konnten, fielen die Indizes aus Seoul, Hongkong, Sydney und Singapur leicht zurück. Die US-Futures gaben sich beim Übergang zur europäischen Handelszeit uneinheitlich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.045 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,49 Prozent bei 12.011,04 Punkten. Um die Ziele auf der Ober- und Unterseite bestimmen zu können, wäre der Kursverlauf vom Hoch des 03. Mai 2019 (gleichzeitig das Jahreshoch 2019) bei 12.435,67 Punkten bis zum Tief des 13. Mai 2019 bei 11.844,47 Punkten heranzuziehen. Die nächsten Widerstände wären bei 12.071/12.140/12.210/12.296 und 12.435 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.984 und 11.845 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.706/11.619 und 11.480 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/