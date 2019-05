Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault nach Medienberichten über fortgeschrittene Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit Fiat Chrysler von 78 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fiat Chrysler würde zu den Franzosen gut passen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht er damit weitere Zeichen für eine Konsolidierung unter Autoherstellern und eine Bestätigung, dass Fiat Chrysler ein Übernahmeziel sei. Er wertet dies positiv. Das neue Kursziel begründete er mit niedrigerem Dividendeneinkommen von Nissan./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2019 / 14:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2019 / 14:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-27/08:52

ISIN: FR0000131906