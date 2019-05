Berlin (ots) -



St. Wendel im Saarland ist der Wahlkreis, in dem die meisten Menschen zur Europawahl gegangen sind. Hier lag die Wahlbeteiligung bei 74,4 Prozent und somit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 61,4 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es, wie bei der Europawahl vor fünf Jahren, im bayerischen Wahlkreis Regen, obwohl auch hier ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war: von 26,4 Prozent auf 47,6 Prozent. Auf www.waehlerzaehler.de kann man ab heute sehen, wie der eigene Ort bei der Wahlbeteiligung abgeschnitten hat - im Vergleich zu allen anderen Orten in Deutschland und im Vergleich zur vergangenen Europawahl.



Der "Wählerzähler" wurde vor der Europawahl von der nebenan.de Stiftung und der Stiftung Mercator in Kooperation mit dem Europaparlament gestartet, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Diese betrug vor fünf Jahren im deutschlandweiten Durchschnitt lediglich 48,1 Prozent und stieg nun um 13,3 Prozentpunkte an.



Die höchste Steigerung nach Prozent gab es im Kreis Augsburg. Hier stieg die Wahlbeteiligung 40,1 Prozent auf 64,6 Prozent. Dies entspricht einem Plus von 24,5 Prozentpunkten.



Die geringste Steigerung nach Prozent gab es in der schleswig holsteinischen Stadt Neumünster. Aber auch hier stieg die Wahlbeteiligung um 2,8 Prozentpunkte an: von 45,4 Prozent bei der vergangenen Europawahl auf jetzt 48,2 Prozent.



In allen Wahlkreisen ist die Wahlbeteiligung gestiegen. Die Top-3-Wahlkreise bei der Wahlbeteiligung waren: Saarland: St. Wendel, von 65,5% auf 74,4%(+8,9) NRW: Münster, Stadt, von 61,9% auf 73,7% (+11,8) Bayern: Starnberg, von 51,7% auf 71,9% (+20,2)



(In einigen Orten, wie beispielsweise in Bremen, fanden am Sonntag zeitgleich auch andere Wahlen statt, was sich auf die dortige Wahlbeteiligung an der Europawahl ausgewirkt haben könnte.)



Alle weiteren Informationen finden sich auf www.waehlerzaehler.de



Hinweis für die Redaktionen zur kostenlosen Nutzung des wählerzählers:



Der wählerzähler wurde in Zusammenarbeit mit dpa-infocom entwickelt und kann von allen Medien auch direkt in ihre eigene Website eingebettet werden. Dadurch können die Leser den wählerzähler direkt dort nutzen, ohne auf eine externe Website weg-verlinkt zu werden. Viele Redaktionen nutzen dies bereits als spielerische und unterhaltsame Ergänzung ihrer Berichte zur Europawahl, z.B. Weser Kurier (http://ots.de/4opqQX), Thüringer Allgemeine (http://ots.de/XdWnAV) und n-tv (http://ots.de/HBowPT).



Hierfür können sie sich kostenfrei im dpa-Shop den entsprechenden Embed-Code herunterladen und ggf. anpassen: http://dpaq.de/waehlerzaehler



