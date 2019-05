Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts007/27.05.2019/08:45) - In Zeiten, in denen Sparbücher keine Zinsen mehr bringen und selbst die staatlichen Renten nicht mehr sicher sind, sucht man nach werthaltigen Anlageformen, die auch in der nächsten Generation noch sicher sind. Die Wahl kann dabei nur auf Gold, Silber und andere Edelmetalle wie Rhodium oder Palladium fallen. Der Grund dafür ist einfach, wie Hans Kleser, Vorstand der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag , weiß: "Edelmetalle sind selten und was selten ist, behält immer seinen Wert. Gold und Silber haben diese Werthaltigkeit seit Jahrtausenden bewiesen. Neue sind die für die Industrie wichtigen Edelmetalle Rhodium und Palladium, die in den letzten Jahren geradezu im Wert explodiert sind. Wer auf diese Asssets in seinem Portfolio setzt, der kann ruhig schlafen und sich noch dazu über einen anständigen jährliche Wertsteigerung freuen. Im Schnitt gab es bei Edelmetallen ein 12-prozentiges Plus per annum." Wie einfach und günstig man Edelmetalle heute kaufen kann, beweist der innovative Online-Shop https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau , in dem man fertig zusammengestellte, sogenannte Wertetableaus mit Goldmünzen oder Barren, Rhodium- oder Palladium-Barren und lupenreine Diamanten einfach online bestellt. Moderner Goldkauf und sichere Goldanlage über Online-Shop Tausende Anleger profitieren derzeit bereits von diesem einfachen und sicheren Goldkauf übers Internet. "Dabei kann der Kunden entscheiden, ob wir seine erworbenen Sachwerte in unseren Hochsicherheitssafes aufbewahren sollen oder ob diese nach Hause gesandt werden sollen. Natürlich versichert", so Hans Kleser. Für alle, die mit kleineren monatlichen Beträgen in das Goldinvest einsteigen wollen, bietet die G Deutsche Gold AG auch einen Gold-Sparplan, bei dem für einen bestimmten monatlichen Betrag, physisches Gold angekauft und sicher verwahrt wird. Hans Kleser: "Der Kunde hat jederzeit Zugriff auf sein Gold oder Silber und erwirbt keine Anteilsscheine oder hochriskante Goldminenaktien, sondern echte Goldmünzen, Goldbarren oder Silberbarren. Dabei handelt es sich um Anlagebarren in höchster Reinheit und als prägefrische Neuware zum aktuellen Weltmarktpreis von Heraeus, Umicore oder Degussa." Alle Edelmetalle und auch die Wertetableaus sind sofort online bestellbar: https://werteshop.hk-werte.de/produkt/silberbarren-1kg oder https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Information und Anfragen rund um das Thema Gold, Edelmetalle und Sachwerte: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190527007

