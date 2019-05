Am Freitag gelang es dem DAX die 12.000 Punkte-Marke zurückzuerobern. Er ging 0,5 Prozent fester aus dem Handel. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein dickes Minus von fast 1,9 Prozent. Im Mai hat der deutsche Leitindex somit bisher über 300 Punkte verloren.



Marktidee: Apple. Die Apple-Aktie befindet sich seit dem Jahr 2009 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Am 3. Oktober vergangenen Jahres markierte sie ein Allzeithoch bei gut 233 US-Dolllar. Danach ging das Wertpapier in eine dynamische Korrektur über. Am 13. Mai dieses Jahres verletzte der Wert das Supportcluster bestehend aus der mittelfristigen Erholungstrendlinie sowie den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage.