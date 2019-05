FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Stützend wirkt laut Händlerangaben der verteidigte Unterstützungsbereich, der für die Märkte ordentliche Wahlausgang in Europa und die Stärke der Autowerte. Sie profitieren auch von den Fusionsplänen um Fiat-Chrysler-Renault. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 31,5 auf 12.061,0 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.071,0 und das -tief bei 12.013,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 7.200 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2019 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.