Zum Auftakt der verkürzten Handelswoche - Donnerstag ist Himmelfahrt - dürfte der DAX stabilisiert in den Tag starten. Die US-Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertages ebenfalls geschlossen. In Frankfurt könnten heute vor allem die Aktien von Nordex und Co im Fokus stehen, nachdem die Grünen bei der Europawahl ein Rekordergebnis erzielt haben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

