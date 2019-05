Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die dynamische Kursrally seit Ende vergangenen Jahres, welche dem Ölpreis in der Spitze einen Kursanstieg um rund 50% bescherte, ist in den letzten Wochen ins Stocken geraten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die jüngste Kursentwicklung lasse die Zweifel der Skeptiker deutlich anschwellen, denn auf Wochenbasis stehe ein "bearish engulfing" zu Buche. ...

