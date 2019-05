Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies unter spekulativen Marktakteuren vor allem zwei Dinge auf: ein hohes Maß an Unsicherheit und eine stark ausgeprägte Uneinigkeit.So haben zum Beispiel in der Woche zum 21. Mai große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 124.500 auf 88.800 Kontrakte (-28,7 Prozent) zurückgefahren, während kleine Terminspekulanten (Non-Reportables) deutlich ...

