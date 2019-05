Am Freitag war sowohl beim DAX als auch beim Dow Jones etwas Erholung angesagt. Beide legten rund ein halbes Prozent zu. Entspannungstendenzen im Handelsstreit sorgten für gute Stimmung. Auf Wochensicht bleibt beim DAX aber ein Minus von 1,9 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es heute um den Dow Jones, Tesla, Renault, Fiat, DAX, Nel, Nordex, Deutsche Bank und First Sensor. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.efredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.