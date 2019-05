Die INDUS-Gruppe (ISIN: DE0006200108) erwirbt 89,9 % an der MESUTRONIC Gerätebau GmbH, Kirchberg im Wald.

Das Unternehmen ist in der Zukunftsbranche Mess- und Regeltechnik tätig und gehört zu den Technologieführern für die Metall- und Fremdkörperdetektion in der Produktion. Der Hersteller und Anbieter von Inspektionssystemen erzielte 2018 einen Jahresumsatz von mehr als 24 Mio. Euro und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland und Frankreich. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Kartellamt.

1992 gegründet, beliefert MESUTRONIC heute weltweit einen breiten Abnehmerkreis mit innovativer Inspektionstechnik für unterschiedliche industrielle Anwendungen. Die Anlagen von MESUTRONIC dienen zum einen dem Schutz von Produktionsanlagen vor Metallteilen und anderen Fremdkörpern, zum Beispiel in der Plastik- und der Textilindustrie. Zum anderen werden sie zur Inspektion von Produkten, zum Beispiel in der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie, auf Metallfreiheit und andere Verunreinigungen eingesetzt.Hochpräzise Sensoren entdecken dabei unerwünschte Fremdkörper. Besonders dynamische Sortiereinrichtungen schleusen verunreinigte Produkte aus Produktionsprozessen, ohne dass diese unterbrochen werden müssen. Dabei können sowohl diskrete Produktströme wie zum Beispiel verpackte Lebensmittel als auch kontinuierliche Materialströme wie Kunststoffgranulat untersucht werden.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

MESUTRONIC liefert in 50 Länder der Welt und hat eigene Servicemitarbeiter und einen Ersatzteilservice. Die Produktion der Anlagen erfolgt ausschließlich am Stammsitz des Unternehmens in Kirchberg im Bayerischen Wald. Eine eigene Landesgesellschaft betreut den Vertrieb und das Servicegeschäft in Frankreich.

"Wir liefern unseren Kunden seit 27 Jahren maßgeschneiderte Lösungen für die Integration von Inspektionssystemen mit Hochfrequenz-Metalldetektoren und Fremdkörperdetektoren auf Röntgenbasis ...

