UntermStrich erhöhte das Unternehmen seinen Überschuss im Vergleich zumVorjahreszeitraum leicht von 14,7 auf 15,1 Mio. Euro. Im laufendenJahr will das Unternehmen in allen Märkten seine Kaufoptionenprüfen, hieß es im Ausblick am Montag.Ein wichtiger Markt für die S IMMO ist Deutschland. Dortinvestiere die S IMMO ...

