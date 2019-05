Musik ist ein essentielles Stück Lebensart

Musik ist allgegenwärtig. Egal ob via Radio, im Fernsehen, über die unzähligen Streaming-Dienste oder schlicht selbst gemacht. Musik gehört aber nicht erst seit kurzem in den Alltag. Es ist fester Bestandteil der Kultur der Menschheit und damit ein essentielles Stück Lebensart.

Bei vielen bedeutenden Erfindungen in der Menschheitsgeschichte lässt sich präzise rekonstruieren, aus welchem Jahr oder Zeitalter sie stammen. Doch bei einer unserer wichtigsten Errungenschaften ist dies unmöglich, weil sie schon immer da war: Die Musik. Das Musizieren ist ein natürlicher Trieb, der in unseren Genen steckt. Es komplettiert die menschliche Kommunikation. Musik unterstützt uns seit jeher dabei, das Erlebte auf positive Weise zu verarbeiten. In unserer heutigen Leistungsgesellschaft ist diese Eigenschaft wichtiger denn je für unsere Gesundheit.

Raimund Trenkler, Gründer und Vorstand der renommierten Musikhochschule Kronberg Academy, beschreibt die Risiken des modernen Lebens wie folgt:

"Die Menge an Informationen und Reizen, die täglich über klassische- und digitale Medien auf uns niederprasselt, kann unser Gehirn schlichtweg nicht verarbeiten. Hinzu kommen enorme Erwartungshaltungen, die wir im Beruf und gesellschaftlichen Leben zu erfüllen haben. Wir müssen Regeln befolgen, Rollen spielen und gleichzeitig immer entspannt und ausgeglichen wirken. Das erzeugt gewaltigen Druck, welcher unablässig auf uns einwirkt".

