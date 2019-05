Libelium, der spanische Hersteller von Hardware- und IoT-Lösungen, hat Radartechnologie zur Erkennung von verfügbaren Parkplätzen integriert und wird so der wachsenden Nachfrage nach höherer Zuverlässigkeit von intelligenten Parkgeräten gerecht.

Der neue Smart-Parking-Knoten verbessert die Erkennungs- und Stabilitätsleistung mithilfe eines Radarsensors, der eine präzise Erkennung (99 Prozent) von Fahrzeugen ermöglicht, die über dem Gerät abgestellt wurden, das die Daten über das LoRaWAN-Netzwerk an die Cloud sendet.

IoT-Technologie zur Erkennung von Parkplätzen kann zur Verringerung des Verkehrsaufkommens, Einsparung von Kraftstoff und Senkung des CO 2 -Ausstoßes beitragen und das Fahrerlebnis und die Lebensqualität in Städten verbessern. Darüber hinaus erwarten Kommunen von intelligenten Parksystemen die Erfassung der Fluktuationsraten in beschränkten Parkbereichen (Taxis, Be- und Entladen, Aufladen von Elektrofahrzeugen und Behindertenparkplätze).

Bei der weltweit ersten Implementierung des Systems in der Stadt Huesca (Nordspanien) werden derzeit 190 Knotenpunkte installiert, um die Belegung von Behindertenparkplätzen zu überwachen.

Die Radartechnologie bietet eine verbesserte Leistung im Vergleich zur magnetischen oder Infraroterkennung. Darüber hinaus sind Radar-Parkvorrichtungen weder für elektromagnetische Störungen anfällig, noch melden sie im Fall eines Fahrzeugs, das in der Nähe des Stellplatzes oder in doppelter Reihe geparkt ist, fälschlicherweise die Belegung des Stellplatzes. Ihre Leistung ist bei allen Lichtverhältnissen konsistenter und zuverlässiger bei Parkplätzen mit langer Standzeit und wird nicht durch Verkehrsbewegungen wie vorbeifahrenden Bussen oder schweren Lastkraftwagen gemindert. Darüber hinaus ist die Wartung von Radar-Parksensoren wesentlich unkomplizierter, da sie nicht durch Schmutz, Staub, Regen oder Ölverschmutzungen beeinträchtigt werden.

"Die Radartechnologie vermeidet die bei anderen Technologien auftretenden Probleme durch Fehlkalibrierung, da das System darüber abgestellte Objekte "sehen" kann, wenn der Parkplatz belegt ist", erklärt David Gascón, Mitbegründer und CTO bei Libelium.

Die Bereitstellung der Knoten wurde erheblich verbessert und beinhaltet nun Standard-Zeiteinstellungen sowie eindeutige LoRaWAN-Kennungen und -Schlüssel, sodass die Anmeldung beim LoRaWAN-Netzwerkserver jederzeit möglich ist. Die neue Smart-Parking-Plattform ermöglicht ferner die drahtlose Konfiguration von Systemparametern, wodurch der Zeitaufwand für die Installation minimiert wird.

Die Smart-Parking-Geräte werden vor dem Verlassen des Werks im Libelium Services Cloud Managerregistriert. Sie können außerdem in Kombination mit der Libelium Cloud Bridge eingesetzt werden, um Daten direkt an eine kompatible Plattform zu senden, wodurch die Einrichtung von Parking-Management-Anwendungen benutzerfreundlicher und schneller wird.

Nähere Informationen ist verfügbar unter: http://www.libelium.com/products/smart-parking/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190527005029/de/

Contacts:

Elena Garcia Lechuz

e.garcialechuz@libelium.com