Leistungsfähige Cloud-Server sind in vielen Fällen für die Verarbeitung datenreicher Quellen wie Bilder, Videos und Audiodateien zuständig. Diese Server beziehen oft zusätzliche Leistung von Beschleunigungshardware, die von Grafikbearbeitungseinheiten bis hin zu Sonderanfertigungen reicht. Diese sind besonders wichtig für den numerisch intensiven Vorgang, ein neuronales Netzwerk für neue Daten zu trainieren.

Üblicherweise ist der Inferenzprozess, der ein trainiertes Netzwerk nutzt, um neue Daten zu bewerten, viel weniger rechenintensiv als das Training. Darüber hinaus gibt es Arbeitslasten, die weniger datenintensive Quellen verwenden, etwa Sensormessungen von IoT-Geräten, wobei sowohl das Training als auch der Inferenzprozess auf weniger leistungsstarker Hardware durchführbar sind. Systementwickler sind daher der Meinung, dass es nicht unbedingt nötig ist, Arbeitslasten in der Cloud zu hosten, sobald das KI-Modell trainiert wurde. Trotzdem geschieht dies oft aus geschäftlichen Gründen. Stattdessen lässt sich das trainierte Modell auf eine lokale Maschine übertragen, damit die Verarbeitung näher an der Datenquelle stattfindet.

Vorteile von KI am Netzwerkrand

Es gibt viele Gründe für die Verlagerung von KI-Modellen näher an den Rand des Netzwerks. Zwei Hauptgründe sind Datenschutz und Nutzerakzeptanz. Beispielsweise haben Konsumenten, die Geräte wie Smart Speaker nutzen, mehr und mehr Bedenken in Bezug auf die routinemäßige Aufzeichnung ihrer privaten Gespräche und das Hochladen in Clouddienste für Leistungen, die lokal unterstützt werden könnten.

In industriellen Steuerungsanwendungen, bei denen nun begonnen wird, KI für die Überwachung von Maschinenzuständen oder zur Prozessoptimierung zu nutzen, erfordern Bedenken im Hinblick auf die Vertraulichkeit von Produktionsdaten ebenso, dass so wenig Datenübertragung wie möglich in die Cloud stattfindet. Für viele industrielle Anwendungen gibt es Probleme in Bezug auf die Zuverlässigkeit und die Übertragungsgeschwindigkeit zur Cloud. Viele Systeme, ob direkt in der Fertigung oder an einem entfernten Standort, verfügen nicht über eine Verbindung mit hoher Bandbreite, die erforderlich wäre, um cloudbasierende Inferenzprozesse zu unterstützen.

Eine hohe Kommunikationslatenz beeinträchtigt zudem auch Steuerungssysteme. Wenn KI-Modelle in Regelungssystemen zum Einsatz kommen, führt jede Verzögerung beim Abrufen eines Updates aus der Cloud zu Ungenauigkeiten und zur Entwicklung von Instabilität. Einige Systeme verwenden unter Umständen eine Mischung aus Cloud- und lokaler Verarbeitung. Überwachungskameras beispielsweise erhalten die Netzwerkbandbreite, indem sie unmittelbare Bedrohungen lokal identifizieren, sich aber dann an die Cloud wenden, um zusätzliche Verarbeitungsleistungen in Situationen auszuführen, mit denen die lokalen Modelle nicht zurechtkommen. Auch die Akkulaufzeit steigt deutlich, wenn KI am Rand des Netzwerks platziert ist, da viel weniger Datenversand über das Netzwerk geschieht. Das reduziert sowohl Netzwerk- als auch Cloud-Kosten.

KI in der vorausschauenden Wartung

Die vorausschauende Wartung ist derzeit der beliebteste Anwendungsfall in der vernetzten Industrie. Sie bietet einen hohen Investitionsgewinn, da sie die Häufigkeit von Inspektionen vor Ort reduziert. Ebenso lässt sich die Ausfallzeit von Maschinen senken, indem die verbleibende Betriebszeit korrekt berechnet wird und die Lebensdauer so ohne Ausfallrisiko vollständig ausnutzbar ist. Die Vorhersage der Betriebszeit basiert auf Betriebsdaten und hilft unter anderem Wartungspläne zu optimieren und den Ersatzteilbedarf korrekt zu identifizieren. Kunden, die vorausschauende Wartung nutzen, berichten bereits über Effizienzgewinne von 20 bis 25 Prozent.

Bei der vorausschauenden Wartung können die Sensoren in einer Werkzeugmaschine Temperaturveränderungen feststellen, die mit gesteigerten Geräuschen oder Vibrationen einhergehen. Die Erkennung geschieht durch eine Kombination von Mikrofonen und Beschleunigungsmessern und deutet auf ein potenzielles Problem hin. Bei traditionellen Algorithmus-Techniken kann es äußerst schwierig sein, Kombinationen verschiedener ...

