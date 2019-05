Axway hat eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, wie globale Unternehmen hybride Integrationsplattformen einsetzen, um ihre Innovationen schneller zu realisieren.



Phoenix (ots/PRNewswire) - Eine neue Umfrage des Forschungsunternehmens Vanson Bourne unter 550 erfahrenen IT-Entscheidern (https://www.axway.com/en/drive-hybrid-integration?ut m_medium=pr&utm_source=prnewswire&utm_campaign=gc_hip&utm_content=hip ) hat ergeben, dass sich die Art und Weise, wie die IT ihre Integrationsdienste zur Unterstützung des modernen Unternehmens von heute bereitstellt, verändert hat. 86 % der Befragten sagen, dass die IT-Abteilung nicht nur für andere Abteilungen integrieren sollte, sondern dass die IT es anderen ermöglichen sollte, die Integration selbst vorzunehmen. Die Umfrage zeigt, dass Sicherheit ebenso wie Komplexität, Volumen und mangelnde Erfahrung bei Integrationsumsetzungen an oberster Stelle einer Liste vieler Herausforderungen steht, denen sich die IT mit traditionellen Integrationslösungen gegenübersieht.



"Wir haben diese Studie in Auftrag gegeben, um von IT-Führungskräften zu erfahren, welche Schwierigkeiten sie haben, die Geschäftsanforderungen der digitalen Transformation und IT-Modernisierung zu erfüllen. ", sagte Axway Chief Technology and Innovation Officer, Vince Padua. "Die Ergebnisse zeigen, wo sich globale Unternehmen auf ihrem Weg zu einer hybriden Integrationsplattform (https://www.axway.com/en/products/amplify/hybr id-integration-platform?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire&utm_campa ign=gc_hip&utm_content=hip) befinden, die ihre langfristige Strategie und die heutigen taktischen Bedürfnisse unterstützt."



Die Studie zeigt, dass Unternehmen mit einer hybriden Integrationsplattform mehr geschäftskritische Integrationen unterstützen können und dreimal so oft eine vollständig effektive Integration haben als andere. Es zeigt auch, dass die Notwendigkeit, Innovationen schneller einzuführen, der wichtigste Faktor für die Akzeptanz hybrider Integrationsplattformen ist" um mit agilen, cloud-nativen Start-ups Schritt zu halten.



Laden Sie das komplette E-Book zur Umfrage der Hybrid-Integrationsplattform herunter (https://go2.axway.com/en-hip-s urvey-ebook?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire&utm_campaign=gc_hip&u tm_content=hip).



Informationen zu Axway



Axway (Euronext: AXW.PA) ermöglicht seinen Kunden, auf dynamischen Marktplätzen mit hybriden Integrationslösungen zu konkurrieren und zu wachsen, um ihre Mitarbeiter, Systeme, Unternehmen und digitalen Ökosysteme besser zu verbinden. Die hybride Integrationsplattform AMPLIFY von Axway ermöglicht es Power-Usern, IT-Spezialisten, Entwicklern und Partnern, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, beeindruckende Kundenerfahrungen zu schaffen und Daten freizusetzen, um neue Business Services zu entwickeln. AMPLIFY beschleunigt die Auffindung, Nutzung und Bereitstellung von Integrationen durch die Kombination traditioneller Integrationsmuster - B2B-Integration, Managed File Transfer und Content Collaboration - mit API-Management und Anwendungsintegration (mit über 150 vorgefertigten API-Konnektoren°. Mehr als 11.000 Unternehmen in 100 Ländern vertrauen auf Axway, um ihre Herausforderungen bei der Datenintegration zu lösen. Axway beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in 18 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie axway.com.



Informationen zu Vanson Bourne



Vanson Bourne ist ein unabhängiger Spezialist im Bereich Marktforschung für den Technologiesektor. Sein guter Ruf in Bezug auf solide und glaubwürdige forschungsgestützte Analysen begründet sich auf strengen Forschungsgrundsätzen und der Fähigkeit, die Meinung hochrangiger Entscheidungsträger in technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen, in allen Geschäftsfeldern und an allen wichtigen Märkten zu erheben. Weitere Informationen finden Sie unter vansonbourne.com.



