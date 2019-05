Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben die Kursgewinne aus dem Vormonat im April ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung um 3,6 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn würden sich die Gewinne auf mehr als 16 Prozent summieren. Rohstoffe seien auch im April gefragt gewesen und hätten, gemessen am MS RADAR Index ex Agrar, um 0,8 Prozent zugelegt. Die größten Gewinne seien abermals im Energiesektor erzielt worden. Die Ankündigung der US-Regierung, die bislang geltenden Ausnahmen von den Iran-Sanktionen Anfang Mai nicht zu verlängern, habe für einen deutlichen Preissprung beim Rohöl gesorgt. Brent habe kurzzeitig über der Marke von 75 US-Dollar je Barrel und damit auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten gehandelt. Zuletzt hätten die iranischen Ölexporte bei 1,3 Millionen Barrel pro Tag gelegen. Würden diese vollständig wegfallen, würde sich das derzeitige Defizit am Ölmarkt deutlich ausweiten. ...

