++ Eurofreundliche Parteien behalten zwei Drittel der Sitze ++ CDU/CSU und SPD mit herben Rückschlägen ++ Brexit-Partei von Nigel Farage erhält starke Unterstützung ++ Feiertage in den USA und Großbritannien ++ DE30 mit starkem Wochenauftakt ++Bei der in der vergangenen Woche stattfindenden Europawahl erhielten euroskeptische, populistische und rechte Parteien zwar insgesamt mehr Unterstützung als bei den vorherigen Wahlen, schnitten allerdings nicht so gut ab, wie von einigen befürchtet. Laut der vorläufigen Wahlergebnisse der EU vom Sonntag halten eurofreundliche Parteien etwa zwei Drittel der Sitze im Europäischen Parlament, wobei Sozialdemokraten und Konservative zum ersten Mal seit 1979 ihre absolute Mehrheit verloren haben und Liberale und Grüne die größten Gewinner sind. "Das EU-Parlament bleibt eine weitgehend proeuropäische Institution" sagt Robert Carnell, Research Head bei ING Asia-Pacific. Das Basisszenario wäre also ...

