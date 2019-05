Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Rahmen eines Share-Deals fünf Warenhäuser für 71 Millionen Euro erworben. Die Objekte befinden sich in zentralen Innenstadtlagen deutscher Potentialstädte. Die durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit (WALT) der an Karstadt vollvermieteten Objekte beträgt 14,4 Jahre, was sich positiv auf den WALT des Gesamtportfolios der DEMIRE auswirkt. Die Objekte werden anfänglich rund 3,1 Millionen Euro pro Jahr zum FFO I vor Steuern und Minderheiten beisteuern. Der Besitzübergang ist für das zweite Halbjahr 2019 geplant.

Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE, kommentiert: ...

