Der Vorstand der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018) ändert sich weiter: Chief Operating Officer Eckhardt Rümmler und Chief Commercial Officer Keith Martin haben heute den Aufsichtsratsvorsitzenden von Uniper darüber informiert, dass sie ihre Vorstandsmandate und Anstellungsverträge mit Wirkung zum Ablauf des 30.11.2019 beenden wollen. Man könnte jetzt spekulieren, ob hier die Gründe beim neuen Mehrheitsaktionär zu finden sind. Sei es drum, die Gesellschaft ändert ihr Gesicht.

Vorher...

wurde am 5.02.2019 eine vollmundige Verbesserung des Verhältnisses zwischen Vorstand und neuem Mehrheitsaktionär angekündigt: "Der Aufsichtsratsvorsitzende von Uniper, Bernhard Reutersberg, ist mit Fortum übereingekommen, die künftige Zusammenarbeit beider Unternehmen in einem strukturierten Prozess neu aufzusetzen. Ziel ist es, auf strategischer und operativer Ebene zu ermitteln, in welchen Bereichen und wie eine Zusammenarbeit beider Unternehmen Mehrwert schafft und hierüber eine Verständigung zu erzielen. Hierzu wird eine Arbeitsgruppe mit Fortum gebildet. Keith Martin und Eckhardt Rümmler werden diese für Uniper leiten. Ziel ist es, ergebnisoffen die Inhalte einer strategischen Partnerschaft zu diskutieren, um Mehrwert für alle Aktionäre zu schaffen. Hierzu sollen baldmöglichst erste konkrete Vorschläge entwickelt werden." Schöne worte damals, begleitet von Verlautbarungen, die den tiefen Graben eigentlich nur verdeutlichen:

Dazu Bernhard Reutersberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Uniper SE: "Mit Fortums Aufsichtsratsvorsitzendem Matti Lievonen und CEO Pekka Lundmark bin ich mir einig, dass es ein ,weiter so' nicht geben kann - dafür steht für beide Unternehmen, für unsere Mitarbeiter und auch für die Energiewirtschaft insgesamt zu viel auf dem Spiel. Konkrete Ergebnisse, wie die zukünftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...