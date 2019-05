In der vergangenen Woche ist die Aktie von Siltronic auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen. Zu Beginn der neuen Woche notiert diese nun aber an der Spitze des MDAX und des TecDAX. Das Bankhaus Lampe hat Siltronic hochgestuft.



