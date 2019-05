Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta017/27.05.2019/10:37) - CLOCKCHAIN geht live



Seit dem 27.05.2019 um 10:00 Uhr ist das Portal www.clockchain.com am Markt gestartet. Betrieben wird www.clockchain.com von der CLOCKCHAIN System GmbH, an welcher die UHR.DE AG zu 100 % beteiligt ist. Nach langer und intensiver Entwicklungszeit ist das Projekt nun in der ersten Version, mit ehrgeizigen Plänen und klaren Zielen gestartet. Im ersten Schritt steht nun die freie und vorerst kostenlose Version zur Nutzung verfügbar. Ziel ist es mit den Uhren-Enthusiasten in Kontakt zu kommen, um weitere Kundenwünsche zu erfassen und in das Produkt mit einfließen zu lassen. In weiteren Schritten und nach dem Onboarding von Partnern werden die Premium-Angebote entwickelt und für unsere Nutzer freigeschaltet. CLOCKCHAIN ist ein zentrales und digitales Register, welches die Merkmale und den Nachweis einer Uhr wie Hersteller, Materialien, Produktionsort- und Zeit, Werkszertifizierung, Originaleigenschaften, rechtliche Besitzer sowie Reparaturen und Zubehör aufzeichnet und hinterlegt. Die Dokumente werden in einen digitalen Tresor hinterlegt aufbewahrt. CLOCKCHAIN sichert auf der Basis der Blockchain-Technologie die komplette DNA und Historie einer Uhr in einer fälschungssicheren Datenbank. Zukünftig wird dem Kunden eine hochspezialisierte All-Risk Versicherung angeboten. Als Mitglied eines exklusiven Owner-Clubs werden dem Mitglied darüber hinaus weitere exklusive und kundenspezifische Angebote unterbreitet. CLOCKCHAIN wird diesen bisher aufwändigen Prozess für alle Beteiligten (Hersteller, Händler, Eigentümer, Behörden und Versicherungen) durch Digitalisierung und in der Anwendung der Blockchain-Technologie fälschungssicher gestalten. Die UHR.DE AG verfolgt mit ihrer Beteiligung an der CLOCKCHAIN das Ziel, einen komplett neuen Markt für sich zu erschließen und sich dadurch Erlösquellen über die Möglichkeiten und Potenziale des Transaktionsgeschäftes zu sichern. UHR.DE AG platziert sich aktuell im E-Commerce, sieht sich aber zu zukünftig eher als Technologie-Enabler und Serviceanbieter für andere Shops und Marktteilnehmer des Luxen-Uhren Marktes. Mit dem zukünftigen Fokus auf neue Technologien, leisten wir einen Beitrag zur Minderung des Verkaufs von gefälschten Uhren und ermöglichen eine bisher nicht dagewesene Transparenz und Sicherheit im Uhren-Markt.



Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: http://www.uhr-ag.com UHR.DE AG, Rungestr. 9, 10179 Berlin Wertpapier-Kenn-Nummer: A14KN4 | ISIN: DE000A14KN47



(Ende)



Aussender: uhr.de AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 3552 88904-31 E-Mail: investoren@uhr.de Website: www.uhr.de



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1558946220717



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 27, 2019 04:37 ET (08:37 GMT)