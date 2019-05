Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Staatsanleihemarkt stand in der letzten Woche das Marktsegment der Green Bonds im Blickpunkt, so die Experten von Union Investment.Diese "Grünen Anleihen" würden zunehmend die Sympathien der Anleger gewinnen. Die Erlöse aus den Anleiheplatzierungen würden hauptsächlich der Finanzierung von Klima- und Umweltschutzprojekten dienen. Deren Platzierungspotenzial hätten mittlerweile auch die Staaten als Anleiheemittenten erkannt. Neben verschiedenen Unternehmen hätten in jüngerer Vergangenheit auch Länder wie Belgien, Frankreich, Polen oder Irland "Grüne Bonds" platziert. ...

