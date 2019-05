Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zollstreit, die Nachrichtenlage rund um den Brexit als auch die Europawahl beeinflussen derzeit das Geschehen an den Kapitalmärkten, so die Deutsche Börse AG.Auf die jüngste Schwäche am Aktienmarkt hätten Anleger mit Käufen von Anleihen bonitätsstarker Länder wie Deutschland reagiert, was dem Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) auf die Sprünge helfe. Am Freitagmorgen habe der Gradmesser für die langfristigen Zinserwartungen um 167,24 Prozent notiert. "Zehnjährige Papiere erreichen damit eine Rendite von minus 0,11 Prozent", beziffere Arthur Brunner von der ICF Bank. ...

