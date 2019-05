Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen nur wenige relevante US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Besonders erwähnenswert sei das vom Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen (Di). Nachdem bereits das von der Universität von Michigan ermittelte Stimmungsbarometer im Mai kräftig angestiegen sei, würden die Analysten der RBI auch beim Indikator des Conference Boards mit einer nochmaligen Verbesserung rechnen. Die Analysten seien dabei optimistischer als der Konsens. Für die persönlichen Konsumausgaben (Fr.) würden sie dagegen mit einem kleineren Zuwachs als die Mehrzahl der Analysten rechnen. Das Minus bei den Einzelhandelsumsätzen im April spreche nach Meinung der Analysten der RBI nur für einen minimalen Anstieg um 0,1% p.m. Die Vorjahresrate des Deflators des privaten Konsums - das von der FED präferierte Inflationsmaß - dürfte bei 1,5% verharrt haben. Die Kernrate würden die Analysten ebenfalls bei 1,5% p.a. und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im März erwarten. ...

