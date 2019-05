Frankfurt (ots) - Der berufliche Aufstieg ist für viele Manager im Raum D-A-CH wieder das zentrale Karriereziel, wie das aktuelle Manager-Barometer der internationalen Personalberatung Odgers Berndtson ergeben hat. Nachdem Führungskräfte in den vergangenen Jahren der Freude an ihrer beruflichen Tätigkeit sowie einer ausgewogenen Work-Life-Integration den Vorrang eingeräumt haben, wollen wieder mehr als die Hälfte von ihnen stetig weiter aufsteigen und das Maximum in ihrer Karriere erreichen. Unter den Managern der Generation Y wollen dies sogar fast 80 Prozent.



Für 51,2 Prozent der insgesamt 2.460 Führungskräfte, die an der Befragung zum Manager-Barometer teilgenommen haben, hat der kontinuierliche, berufliche Aufstieg wieder oberste Priorität. Damit wurde der seit 2015 zu beobachtende Trend gebrochen, dass Manager ihre Arbeitsfreude sowie eine ausgewogene Work-Life-Integration als wichtiger einstufen als ihr berufliches Fortkommen. In den letzten drei Jahren nahm der Anteil der karrierewilligen Manager so von 49,5 über 46,8 bis auf 45,2 Prozent im vergangenen Jahr ab. Nun liegt dieser wieder klar über 50 Prozent. In der Altersgruppe der nach 1980 Geborenen streben derzeit sogar 79,8 Prozent der Führungskräfte das Maximum in ihrer Karriere an.



Karriere ja - aber unter Beibehaltung der privaten Lebensumstände



"Die Ergebnisse sind zum einen Spiegelbild der vielfältigen Karriereoptionen, die das derzeitige wirtschaftliche Umfeld Führungskräften bietet", sagt Olaf Szangolies, Partner bei Odgers Berndtson und Leiter des aktuellen Manager-Barometers. "Sie zeigen zum anderen aber auch, dass Karriere machen wieder 'in' ist. Und das nicht nur bei den erfahrenen Managern, sondern auch bei jungen Führungs-kräften der Generation Y, die ja oft als fordernd und wenig ambitioniert bezeichnet wird", kommentiert Szangolies. Dass Karriereehrgeiz und eine ausgewogene Work-Life-Integration sich nicht gegenseitig ausschließen, zeigen auch die Antworten auf die jährliche Frage des Manager-Barometers nach der persönlichen Einsatzbereitschaft: Die große Mehrheit der Manager ist dazu bereit, für ihren nächsten Karriereschritt die Branche zu wechseln (89,0 Prozent) oder fachlich in eine neue Richtung zu gehen (69,4 Prozent) - jedoch unter Beibehaltung ihrer privaten Lebensumstände.



Zur Methodik des Manager-Barometers:



Odgers Berndtson befragt jährlich sein Executive Panel, das Führungskräfte von Unternehmen aller Branchen und Größenklassen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beinhaltet. Ziel der jährlichen Befragung, die Odgers Berndtson bereits zum achten Mal online und anonym durchgeführt hat, ist es, zu ermitteln, was Führungskräfte bewegt, was sie für ihren weiteren Berufsweg motiviert, wozu sie bereit sind und wozu nicht. Die Befragung, die zu den umfassendsten Führungskräfteerhebungen im deutschsprachigen Raum gehört, liefert so wichtige Erkenntnisse zur Einstellung und Motivationslage im deutschsprachigen Management. Am Manager-Barometer 2018/2019 haben 2.460 Manager teilgenommen.



Die vollständigen Ergebnisse des Manager-Barometers 2018/2019 finden Sie zum Download unter www.odgersberndtson.com. Sie können die PDF-Version der Studie auch gern anfordern unter presse@odgersberndtson.de



