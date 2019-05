Das Analysehaus Warburg Research hat S&T von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 26 Euro angehoben. Analyst Malte Schaumann begründete sein neues Anlagevotum mit dem 20-prozentigen Kursverfall der Aktie in den vergangenen vier Wochen. Damit berge das Papier des IT-Dienstleisters nun ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN AT0000A0E9W5

AXC0121 2019-05-27/11:30