ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Bereits am vergangenen Freitag konnte sich die Wirecard-Aktie mit einem deutlichen Plus in das Wochenende verabschieden. Am heutigen Montag glückte auch der letzte Wochenstart in diesem Monat mit einem deutlichen Plus. Der Eröffnungskurs der Wirecard-Aktie lag am heutigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...