Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hebt Shortposition in LEONI-Aktien noch kräftiger an: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) spürbar erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...