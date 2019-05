München (ots) - Der Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen kommt nun richtig in Schwung. Für viele Arbeitnehmer beginnt das Wochenende bereits am Mittwochnachmittag, 29. Mai. Der bundesweite Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, lockt viele Deutsche besonders bei schönem Wetter zu einem Ausflug ins Grüne oder zu einem Kurzurlaub. Die meisten zieht es in die Naherholungsgebiete, an die Küste und in den Süden. Am Sonntag, 2. Juni, strömen alle Kurzurlauber und Ausflügler wieder heim. Weitgehend staufrei kommt durch, wer am Freitag oder Samstag unterwegs ist. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt beim ADAC über die Straßenbauarbeiten auf den Autobahnen informieren. Nicht wenige der mehr als 500 Baustellen werden zum Nadelöhr des Ausflugsverkehrs. Auf der Inntalautobahn A 93 finden am Mittwoch und Freitag Lkw-Blockabfertigungen statt, die sich auch auf den PKW-Verkehr auswirken.



Dies sind die Autobahnen mit dem größten Staupotenzial:



- Fernstraßen von und zur Küste - Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München - A 1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck - A 2 Berlin - Hannover - Dortmund - A 1/A 3/A 4 Kölner Ring - A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau - A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden - A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel - A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte - A 7 Hamburg - Flensburg - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A 9 München - Nürnberg - Berlin - A 10 Berliner Ring - A 93 Inntaldreieck - Kufstein - A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen - A 99 Umfahrung München



Auch in etlichen Nachbarländern lockt der Feiertag Ausflügler und Kurzurlauber auf die Straßen. Besonders staugefährdet sind Tauern-, Brenner- und Gotthard-Autobahn. Auch hier sind die staureichsten Zeiten Mittwoch- und Sonntagnachmittag.



