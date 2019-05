Der Goldpreis befindet sich nach wie vor in einem schwierigen Fahrwasser. Zwar konnten die Bullen unsere Unterstützung bei 1.273 Dollar bislang verteidigen. Dennoch besteht müssen wir noch einen Rutsch in Richtung der 200-Tage-Linie zumindest in Erwägung ziehen. Da sich Gold noch nicht in einem Bullenmarkt wie noch zu Beginn der 2000er Jahre befindet, gilt es vorsichtig und selektiv vorzugehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...