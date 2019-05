Görlitz (ots) - Das Management der Golden Gates Edelmetalle GmbH arbeitet seit 2012 daran, sich stetig weiterzuentwickeln und Edelmetall-Fans bei der Suche nach sicheren Investitionsmöglichkeiten zu unterstützen. Auszeichnungen renommierter Finanzverlage wie "Financial Times" oder "Focus Money" dokumentieren, dass man mit dem Görlitzer Unternehmen einen erfolgreichen Partner an seiner Seite hat. Dieser hilft Investoren seit 7 Jahren, die richtige Anlageentscheidung zu treffen. Das hohe Beratungsniveau, das breit gefächerte Angebot und eine positive Markenkultur unterstreichen, dass Kontinuität für Investoren ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl ihres Investmentpartners ist.



Die Zahl der Anbieter für Produkte aus dem Bereich Gold, Edel- und Industriemetalle ist hoch, da ist für Investoren nicht einfach, einen seriösen Edelmetallanbieter zu finden. Die richtige Geldanlage zu finden ist eine Wissenschaft für sich, die wohl bedacht sein will. Da hilft es, sich im Internet schlau zu machen und nach Referenzen und Bewertungen zu suchen. So, wie beispielsweise das Wirtschaftsmagazin Focus MONEY, das sich mit den Themen Börse, Wirtschaft und Finanzen beschäftigt und das die Firma Golden Gates Edelmetalle mehrfach unter die Lupe genommen und dreimal mit der Auszeichnung "Wachstums-Champion" versehen hat.



"Der Kundenstamm wächst stetig bei uns und das teils gegen den allgemeinen Markttrend. Dies ist das Ergebnis unserer Firmenpolitik. Wir setzen bewusst auf Kontinuität und erweitern dabei unsere Produktauswahl, aber die Qualitätsstandards in Beratung, Preisgestaltung und Kundenorientierung werden wir niemals vernachlässigen", kommentiert Constantin Behr, Geschäftsführer Golden Gates Edelmetalle GmbH.



Gerade bei der großen Angebots- und Anbietervielfalt scheint es wichtig, dass sich Kunden an Kontinuität und einem vertrauensvollen Miteinander orientieren können. Diese Eigenschaften hat der Görlitzer Edelmetallhändler in seiner Firmenphilosophie verankert, um das Geschäft erfolgreich auszubauen. Zuletzt Ende 2018 wurde das Unternehmen unter der Leitung von Herbert und Constantin Behr mit der Auszeichnung "Deutschlands Beste" für ihre hohe Kundenorientierung prämiert. In dem Zusammenhang hat die Firma ein digitales Kundenportal entwickelt, mit dessen Hilfe über eine einfach zu installierende App das eigene Depot online verwaltet werden kann. Ein weiterer wichtiger Schritt, um durch Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen die Kundenbindung zu festigen. Alles Bausteine, die Kontinuität und Erfolg unterstreichen.



