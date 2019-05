Die Fusionsfantasie zwischen Fiat Chrysler und Renault gibt den Autoaktien im DAX zum Wochenstart Auftrieb - die Renault-Aktie (WKN: 893113) schießt +12,71% in die Gewinnzone, Fiat (WKN: A12CBU) +10,42%. Auch die zuletzt durchwachsen gelaufene Daimler-Aktie (WKN: 710000) profitiert leicht.

Daimler-Aktionäre erhalten heute die Dividende für 2018 in Höhe von 3,25 Euro pro Anteilsschein auf ihrem Depot. Die satte Dividendenrendite von 6,8% dürfte nur klein wenig über die enttäuschende Kursentwicklung hinwegtrösten. Da kommen positive Signale von der Hauptversammlung umso besser an bei Aktionären.

Auf der Hauptversammlung am 22. Mai in Berlin haben Aktionäre für einen Umbau des Daimler-Konzerns gestimmt. Die Daimler AG wird weiterhin als börsennotierte Dachgesellschaft fungieren, während fortan drei eigenständige Einheiten "neue Wachstums- und Ergebnispotenziale" heben sollen.

Die heutigen Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans werden ab November in die Mercedes-Benz AG aufgehen. Daimler Trucks und Daimler Buses werden in der Daimler Truck AG zusammengefasst. Die Daimler Financial Services AG wird zur Daimler Mobility AG und Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen umfassen.

Mit der Umstrukturierung will Daimler dem Wandel in der Automobilbranche gerecht ...

