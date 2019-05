Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank Südafrikas (SARB) hat ihre Wachstumsprognose nach unten angepasst, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie rechne nun mit einem negativen BIP-Wachstum im ersten Quartal und mit +1,00% im laufenden Jahr. Auch die Inflation solle niedriger ausfallen als vorher erwartet. Die SARB habe am Donnerstag den Leitzinssatz bei 6,75% unverändert belassen, zwei von fünf Stimmen seien jedoch für eine Senkung gewesen; eine Zinssenkung auf 6,50% bis zum ersten Quartal 2020 habe die SARB auch gleich in ihrem Statement signalisiert. ...

