Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es zum Ende der vergangenen Woche nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Impulse von der Konjunkturseite seien Mangelware gewesen, Neuigkeiten zum Handelsstreit seien ausgeblieben und vor dem Ende der Wahlen zum Europaparlament am gestrigen Sonntag hätten viele Marktakteure eine abwartende Haltung eingenommen. Zehn- und zweijährige Bundesanleihen hätten am Abend unverändert zum Vortag mit -0,12% beziehungsweise -0,63% rentiert. Hingegen sei am US-Rentenmarkt die Rendite zehnjähriger Treasuries trotz schwächer als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten um 3 Basispunkte auf 2,33% geklettert. Während jenseits des Atlantiks heute aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt werde, würden sich die Reaktionen auf die Europawahl am deutschen Rentenmarkt heute Morgen in engen Grenzen halten. (27.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...