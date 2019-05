Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Es scheine, als ob auch Microsoft nun die Geschäfte mit dem chinesischen Telekomausrüster Huawei einstelle, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Chinesen werde es eine Herausforderung, ein eigenes Betriebssystem auf den Markt zu bringen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2019 / 22:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-05-27/12:11

ISIN: US5949181045