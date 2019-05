Hornbach Holding AG & Co. KGaA KonzernISIN: DE0006083405)will ihren Erfolg beim Kunden wieder in nachhaltige Gewinnsteigerungen ummünzen.

Mit diesem Ziel blickt der Konzern nach einer schwachen Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 2018/19 zuversichtlich nach vorne. So rechnet der drittgrößte Baumarktbetreiber Deutschlands für den laufenden Turnus (1. März 2019 bis 29. Februar 2020) mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem deutlich überproportionalen Anstieg beim bereinigten Betriebsergebnis (EBIT).

"Im Geschäftsjahr 2018/19, in dem wir auch 50 Jahre Hornbach Bau- und Gartenmärkte feierten, waren wir bei unseren Kunden sehr erfolgreich. Gestiegene Umsätze und Kundenzahlen, die höchste Flächenproduktivität der Top-Ten der deutschen Baumarktunternehmen sowie das Rohertragswachstum sind der Beleg dafür, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Richtig eingestellt, hat der stationäre Einzelhandel eine ausgezeichnete Zukunft", betonte Albrecht Hornbach, der Vorstandsvorsitzende der Hornbach Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Hornbach Holding AG & Co. KGaA, bei der Bilanzvorlage in Frankfurt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Flächenproduktivität top

Die Hornbach-Gruppe hat die Umsatzprognose 2018/19 mit einem Plus der Nettoumsätze von 5,3 % auf 4.362 Mio. Euro erfüllt. Der größte operative Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG, der zum Bilanzstichtag 28. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...