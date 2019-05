CONSUS Real Estate: Neubauprojekt 'Wohnen an der Villa Berg' in Stuttgart erhält Baugenehmigung DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien CONSUS Real Estate: Neubauprojekt 'Wohnen an der Villa Berg' in Stuttgart erhält Baugenehmigung 27.05.2019 / 12:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CONSUS Real Estate: Neubauprojekt "Wohnen an der Villa Berg" in Stuttgart erhält Baugenehmigung Berlin, 27. Mai 2019. Das von Consus Real Estate AG (über ihre Tochter SSN Group) im historischen Park der Villa Berg in Stuttgart entwickelte Neubauprojekt "Wohnen an der Villa Berg" hat die Baugenehmigung erhalten. Das neue Wohnensemble in exzellenter Lage besteht aus drei Häusern mit insgesamt 48 Eigentumswohnungen. Der Baubeginn erfolgte nach bauvorbereitenden Maßnahmen seit Anfang Mai 2019 umgehend Ende letzter Woche. Für den Herbst 2020 sind Fertigstellung und Bezug der Wohnungen geplant. "Mit der Baugenehmigung fällt der Startschuss für unser erstes Projekt in Stuttgart. Wir legen gleich los, um die Stadt mit dem so dringend benötigten Wohnraum zu versorgen," verkündet Michael Tockweiler, CEO der SSN GROUP über die erteilte Baugenehmigung. "Mit "Wohnen an der Villa Berg" machen wir den Anfang für unsere umfangreichen Planungen in Stuttgart und sind zuversichtlich, schon bald mit unserem VAI-Campus nachziehen zu können", so Tockweiler weiter. Das geplante Wohnquartier verspricht die Verbindung von Wohnen im Grünen durch Erhalt des alten Baumbestands und Urbanität dank einer guten Anbindung an die Innenstadt der Landeshauptstadt. Die drei Gebäude des "Wohnen an der Villa Berg" bestehen aus jeweils fünf Etagen und zeigen die Handschrift einer zeitlos modernen Architektur. Die Grundrisse der gut geschnittenen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung reichen von 61 bis 136 qm. Der hohe Bedarf an Wohnungen spiegelt sich nicht zuletzt in der Tatsache wider, dass bereits knapp 60% der Wohnungen Käufer gefunden haben. Über die Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von 9,6 Mrd. Euro ein führender deutscher Immobilienentwickler. Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit des Unternehmens liegt auf Wohnimmobilien in den neun wirtschaftlich stärksten Metropolen in Deutschland. Consus konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, die Digitalisierung von Bauprozessen und die industrielle Serienfertigung agiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Unternehmensbereiche CG und SSN. Die Aktien der Consus Real Estate AG sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. Kontakt: Peer Schlinkmann Head of Investor Relations p.schlinkmann@consus.ag +49 1726509764 27.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816091 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816091 27.05.2019 ISIN DE000A2DA414 AXC0141 2019-05-27/12:43