Bei der Aktie von Evotec ist die Marke von 23,36 Euro weiterhin hart umkämpft. Der Widerstand resultiert aus dem Mehrjahreshoch, das im September vergangenen Jahres markiert wurde. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass dem Wert der nachhaltige Ausbruch nach oben gelingt, ansonsten stünde erneut ein Test der Mai-Tiefstände im Bereich von 21,50 Euro an. Fundamental ist bei Evotec in jedem Fall weiter alles bestens, was auch die jüngsten Zahlen für das erste Quartal verdeutlichten. Zudem hat das Unternehmen in diesem Jahr weitere wichtige Fortschritte erzielt.

