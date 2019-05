Die NordLB hat das Kursziel für Fiat Chrysler anlässlich des Fusionsvorschlags an Renault von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Wie auch bei den Papieren der Franzosen rät Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie dazu, die positive Kursreaktion zum Ausstieg zu nutzen. Der Fusionsvorschlag komme überraschend, klinge aber schon recht konkret, so Schwope. Allerdings habe Renault derzeit mit seinem Partner Nissan genug zu tun. Für Schwope ist undenkbar, dass Renault diese Allianz aufgegeben wird. Inklusive der Japaner entstünde bei einer Fusion aber ein Weltmarktführer./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 11:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2019 / 11:08 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

