Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC bewegt sich die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in einem äußerst attraktiven Marktumfeld und wird zudem von der Position als Marktführer profitieren. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und stufen das Rating für die Aktie der DGA herauf.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen insbesondere durch den hohen Beitrag eines Einzelobjekts das Objektvolumen im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) um 6,3 Prozent auf 123,9 Mio. Euro (GJ 2017: 116,6 Mio. Euro) gesteigert. Folglich sei der Jahresüberschuss auf 1,59 Mio. Euro (GJ 2017: 1,22 Mio. Euro) vorangekommen. Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018 betrage 1,00 Euro je Aktie. Laut GBC befinde sich die DGA weiterhin in einem äußerst attraktiven Marktumfeld, durch das Rekordergebnis des Einzelobjekts im Jahr 2018 gehe das Analystenteam für 2019 und 2020 aber von einem leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang aus. Sollte es jedoch abermals zu einer vergleichbar großen Einlieferung wie in 2018 kommen, seien die Prognosen von GBC als konservativ anzusehen.

Wegen der stabilen Kostenstruktur werde von den Analysten 2019 ein Jahresüberschuss von 1,28 Mio. Euro und 2020 von 1,34 Mio. Euro erwartet. Dies führe zu Schätzungen für die Dividende von 0,78 Euro je Aktie in 2019 und 0,79 Euro je Aktie in 2020. Die Ergebnisentwicklung sei, wie auch die Netto-Courtage, niedriger als im Ausnahmejahr 2018, jedoch über dem Niveau von 2017. Entscheidend für die Entwicklung im Jahr 2020 werde die weiterführende Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) und der Deutschen Bahn AG sein. Das insgesamt leicht geringere Prognoseniveau der Analysten werde durch den geringen risikolosen Zinssatz überkompensiert. Demnach heben die Analysten das Kursziel auf 19,30 Euro (zuvor: 18,70 Euro) an und vergeben das Rating "Kaufen" (zuvor: "Halten").

